Куртки с утеплителями, перчатки и три пары ботинок: в Минобороны рассказали о зимней одежде для ВСУ

В Министерстве обороны Украины планируют завершить обеспечение военнослужащих Вооруженных сил Украины зимней одеждой до конца сентября. Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил заместитель начальника центрального управления вещевого обеспечения тыла ВСУ полковник Дмитрий Кузнецов.

По его словам, подготовка к обеспечению ВСУ зимней формой одежды в 2017 году началась еще в апреле-мае.

Он отметил, что "запланировано завершить обеспечение по зимнему плану до конца сентября текущего года".

Также Кузнецов сообщил, что работы по усовершенствованию вещевого обеспечения ВСУ осуществляются постоянно. "По результатам эксплуатации вещевого имущества в предыдущие годы внесены конструктивные изменения в предметы вещевого имущества..., введены новые предметы вещевого имущества, которые будет использовать личный состав в зимний период этого года", - отметил Кузнецов.

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По его словам, например, зимние куртки будут иметь улучшенные утеплители. Также будут введены зимние флисовые перчатки с замшевыми наладонниками. Кроме того, дополнительно введено два комплекта теплого белья для холодной погоды, отдельно будет введено три пары ботинок с высокими берцами. В зимней обуви улучшена устойчивость подошвы к скольжению.

При этом военнослужащие смогут самостоятельно выбирать предметы вещевого имущества, которые им больше необходимы и которые по стоимости не превышают тех, что заменяются.

Кузнецов уточнил, что в зоне боевых действий для военнослужащих срок эксплуатации одежды не устанавливается, и при необходимости, в случае выхода из строя при выполнении боевых задач, вещевое имущество заменяется на новое.

Он не назвал точное количество сшитой для военнослужащих зимней одежды. "Это информация с ограниченным доступом. Более сотен тысяч комплектов", - сказал Кузнецов и отметил, что по сравнению с прошлым годом примерно на 20% больше.

"На сегодняшний день Вооруженные силы способны обеспечить военнослужащих зимней формой одежды и вовремя перейти к осенне-зимнему периоду в части обеспечения вещевым имуществом", - заверил он.