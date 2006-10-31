Повторная продажа как средство разрешения имущественного конфликта

Днепропетровское региональное отделение Фонда государственного имущества Украины предлагает создать комиссию для разрешения конфликта вокруг центрального рынка „Озерка” из представителей заинтересованных сторон, облгосадминистрации и областного совета для определения доли собственности в имущественном комплексе. Об этом сегодня на пресс-конференции в Днепропетровске сообщил начальник отделения Владимир МОЛЧАНОВ.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, уже больше года проведение инвентаризации имущества на рынке блокируется решениями различных судов, взаимоисключающими друг друга, по 47 искам сторон конфликта. В.МОЛЧАНОВ отметил, что теперь таких сторон пять: государство в лице ФГИУ, КП „Центральный рынок”, ОАО „Днепропетровский центральный рынок”, Днепропетровский облспотребсоюз и 48 юридических и физических лиц, которые имеют собственность на территории „Озерки”.

По словам В.МОЛЧАНОВА, после судебного решения о незаконности приватизации Днепропетровского центрального рынка в 2004 году и после определения за столом переговоров долей собственности и спорных объектов, „Озерку” следует либо повторно выставить на открытую продажу, либо передать рынок в коммунальную собственность общины Днепропетровска. Однако, как подчеркнул руководитель регионального отделения ФГИУ, до сих пор местная власть Днепропетровска проявляет полное безразличие к судьбе рынка, который занимает 7 га в центре города.

При этом В.МОЛЧАНОВ осудил силовые методы для разрешения конфликта вокруг рынка „Озерка”, в частности, попытку захвата его админздания в ночь на 30 октября.

Как сообщал УНИАН, в настоящий момент Днепропетровский центральный рынок «Озерка» принадлежит государству. По информации СМИ, несколько раз рынок под свой контроль пытался взять российский бизнесмен Максим КУРОЧКИН, которого украинские правоохранительные органы объявили в международный розыск за совершение ряда преступлений на территории Украины.

Последняя попытка захвата состоялась 30 октября. По информации милиции, около пяти часов утра к рынку «Озерка» подъехали на автобусе около 150 человек, которые с помощью взрывных пакетов, арматуры и оружия травматического действия пытались попасть на территорию центрального рынка и в его административное здание. Через 15 минут на место происшествия прибыли сотрудники милиции спецподразделения «Беркут» и внутренних войск. Во время столкновения ранения получили двое сотрудников спецподразделения «Беркут». Сотрудники Управления МВД в Днепропетровской области задержали 90 человек, которые осуществили попытку захвата рынка «Озерка». У нападающих изъято 12 единиц оружия травматического действия.