За семь лет распространенность курения в Украине сократилась почти на 20% - исследование

За последние семь лет, с 2010 до 2017 года, распространенность курения в Украине уменьшилась почти на 20%. Как сообщили УНИАН в Бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Европейском регионе и Украине, Киевский международный институт социологии в 2017 году провел исследование относительно потребления табака в Украине.

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Глобальный опрос взрослых о потреблении табака проводился в Украине дважды - в 2010 и 2017 годах. Оба раза в исследовании применялась унифицированная методология сбора и анализа данных, которая позволяет сравнить результаты двух лет и оценить изменения, которые произошли за этот период. Генеральный директор КМИС Владимир Паниотто рассказал, что в опросе участвовали члены домохозяйств, достигшие возраста 15 лет и старше. В 2017 году было проведено 8298 индивидуальных интервью, а в 2010 году - 8173.

Главный специалист Управления общественного здоровья Минздрава Украины Олег Дудин сообщил, что по сравнению с 2010 годом, в 2017 году доля ежедневных курильщиков сократилась почти на 20% (с 25,0% до 20,1%).

В частности, значительные изменения произошли среди мужчин, в то время как среди женщин таких изменений не наблюдалось. На сегодняшний день ежедневными курильщиками остаются 35,9% мужчин и 7,0% женщин. В целом ежедневно курят 7,2 млн взрослых украинцев.

В связи с этим сказано, что результаты исследования будут использованы при формировании дальнейшей политики в сфере контроля над табаком и для решения насущных проблем, связанных как с пробелами в действующем законодательстве, так и необходимостью принимать новые законы, соответствующие требованиям Рамочной Конвенции ВОЗ по борьбе против табака.

В то же время, подчеркивается, что Украине важно усилить контроль за соблюдением действующего законодательства, в частности о запрете курения в общественных местах и запрете маркетинга табачных изделий, обеспечить доступ к бесплатным или доступным по цене услугам по оказанию помощи в отказе от курения, усиливать меры, направленные на предупреждение населения о рисках потребления табака (увеличить графические предупреждения о вреде для здоровья на пачках сигарет и обеспечить их ротацию), регулярно повышать цены на табак, проводить информационные кампании по повышению осведомленности населения о вреде потребления табака и тому подобное.