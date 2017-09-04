Уроки лежа и без домашнего задания на каникулах: в Украине тестируют школу нового образца (видео)

В школе нового образца, которую тестируют в Украине, можно поваляться на полу вместе с учителем, на математике считать деревья в школьном дворе и идти на каникулы без домашнего задания, потому что это - законный отдых.

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Эксперимент коснулся только первоклассников и лишь сотни учебных заведений страны. Но старую систему можно преодолеть, уверяют в Минобразования.

Отмечается, что образовательная революция должна зайти в каждый первый класс уже со следующего учебного года, если эксперимент удастся.

Как сообщал УНИАН, реформа образования в Украине предусматривает, что школы получат автономию с возможностью самостоятельно формировать образовательные программы, учебные планы и выбирать методики.

Так, нововведения с нового учебного года будут такими: теперь в школах учителя будут говорить оценки только ребенку и его родителям; учителя по-новому будут оценивать детей в начальной школе; детей будут приучать сначала писать карандашами; в тетрадях первоклассников запрещено делать пометки красными чернилами; изъяты требования и критерии по подписыванию тетрадей.