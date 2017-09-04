Уроки лежа и без домашнего задания на каникулах: в Украине тестируют школу нового образца (видео)
Эксперимент затронул лишь сотни школ, в случае его успешной реализации такую школу запустят в следующем учебном году во всех первых классах.
В школе нового образца, которую тестируют в Украине, можно поваляться на полу вместе с учителем, на математике считать деревья в школьном дворе и идти на каникулы без домашнего задания, потому что это - законный отдых.
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Эксперимент коснулся только первоклассников и лишь сотни учебных заведений страны. Но старую систему можно преодолеть, уверяют в Минобразования.
Отмечается, что образовательная революция должна зайти в каждый первый класс уже со следующего учебного года, если эксперимент удастся.
Как сообщал УНИАН, реформа образования в Украине предусматривает, что школы получат автономию с возможностью самостоятельно формировать образовательные программы, учебные планы и выбирать методики.
Так, нововведения с нового учебного года будут такими: теперь в школах учителя будут говорить оценки только ребенку и его родителям; учителя по-новому будут оценивать детей в начальной школе; детей будут приучать сначала писать карандашами; в тетрадях первоклассников запрещено делать пометки красными чернилами; изъяты требования и критерии по подписыванию тетрадей.