Озвучивание оценок только ребенку и его родителям: изменения в школе с нового учебного года
Также для отдыха учащимся школы могут выделить 30 и больше календарных дней.
Реформа образования предусматривает, что школы получат автономию с возможностью самостоятельно формировать образовательные программы, учебные планы и выбирать методики. Об этом пишет Gazeta.ua.
Нововведения будут следующего плана:
- Теперь в школах учителя будут говорить оценки только ребенку и его родителям.
- Учителя по-новому будут оценивать детей в начальной школе.
- Детей будут приучать сначала писать карандашами.
- В тетрадях первоклассников запрещено делать пометки красными чернилами.
- Изъяты требования и критерии относительно подписания тетрадей.
В структуре нового учебного года также произойдут изменения. Для отдыха учащимся школы могут выделить 30 и больше календарных дней. Дни, когда прерывали обучение из-за объективных причин - карантин, температурный режим и прочее, - не считают к продолжительности каникул.
Читайте такжеУлыбающиеся и в вышиванках: как в украинских школах отметили начало нового учебного года (фоторепортаж)
2018 года учебный год должен закончиться к 1 июля.
Двери для детей в этом году откроют 16 566 школ, из них 435 – в Киеве. 1 сентября в Украине в первый класс пойдут 408 тыс. детей. Почти 90% школ встретит их праздничной линейкой.