Первая медиатека в опорных школах Житомирщины откроется уже через месяц в Хорошевской гимназии (видео)

Первая библиотека в опорных школах Житомирщины откроется уже через месяц в Хорошевской гимназии. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Читайте такжеГундич принял участие в празднике первого звонка в Емильчинской общеобразовательной школе №1Как отмечается в сообщении, осмотрели учебное заведение и ознакомились с ходом работ супруга президента Марина Порошенко, вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко и руководство области в субботу, 2 сентября.

Сейчас в гимназии идет ремонт помещения под обустройство библиотеки, выполняются отделочные работы. На это из местного бюджета выделено 175 тыс. грн.

Еще 175 тыс. грн выделено из областного бюджета на приобретение мебели и интерактивного оборудования.

Открытие медиатеки планируется уже в октябре этого года.

Напомним, 2 сентября супруга президента Марина Порошенко открыла новую медиатеку в Житомирской школе № 28