Председатель Житомирской ОГА Гундич с рабочей поездкой находится в Емильчинском районе

12:47, 01 сентября 2017
Общество
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Во время поездки руководитель области уже принял участие в празднике Первого звонка в Емильчинской общеобразовательной школе №1.

Гундич / ЖОДА

Председатель Житомирской облгосадминистрации Игорь Гундич сегодня с рабочей поездкой находится в Емильчинском районе.

Читайте также12 новых школьных автобусов получили районы и общины Житомирщины накануне нового учебного года Об этом с места события передает корреспондент УНИАН.

Также он осмотрит социальные объекты, которые строятся и реконструируются за средства Государственного фонда регионального развития, и ознакомится с работой бюджетообразующих предприятий района.

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