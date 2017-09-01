Председатель Житомирской ОГА Гундич с рабочей поездкой находится в Емильчинском районе
12:47, 01 сентября 2017Общество
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Во время поездки руководитель области уже принял участие в празднике Первого звонка в Емильчинской общеобразовательной школе №1.
Гундич сегодня с рабочей поездкой находится в Емильчинском районе / ЖОДА
Председатель Житомирской облгосадминистрации Игорь Гундич сегодня с рабочей поездкой находится в Емильчинском районе.
Читайте также12 новых школьных автобусов получили районы и общины Житомирщины накануне нового учебного года Об этом с места события передает корреспондент УНИАН.
Также он осмотрит социальные объекты, которые строятся и реконструируются за средства Государственного фонда регионального развития, и ознакомится с работой бюджетообразующих предприятий района.
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