Председатель Житомирской ОГА Гундич с рабочей поездкой находится в Емильчинском районе

Председатель Житомирской облгосадминистрации Игорь Гундич сегодня с рабочей поездкой находится в Емильчинском районе.

Читайте также12 новых школьных автобусов получили районы и общины Житомирщины накануне нового учебного года Об этом с места события передает корреспондент УНИАН.

Также он осмотрит социальные объекты, которые строятся и реконструируются за средства Государственного фонда регионального развития, и ознакомится с работой бюджетообразующих предприятий района.