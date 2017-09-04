В зоне АТО откровенно не хватает украинской литературы – нардеп

Председатель Комитета по вопросам свободы слова и информационной политики Верховной Рады Украины Виктория Сюмар заявляет, что в зоне АТО не хватает украинской литературы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Мы говорили с военными, с военно-гражданскими администрациями. Там (в зоне АТО - УНИАН) откровенно не хватает украинской литературы, поэтому вместе с министерством информационной политики мы начали программу, которая называется «Украинская библиотека», - заявила она.

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«Военные находятся часть времени в окопах, часть - в казармах, поэтому им нужны украинские книги и они хотят читать книги об истории Украины, об истории Донецкого края, о подвигах украинских военных и такие книги активно издаются Министерством информполитики и они будут закуплены», - добавила Сюмар.

Она выразила надежду, что до конца этого года по крайней мере восемь книг из серии «Украинской библиотеки» поступят в каждую библиотеку Донецкой и Луганской областей и в каждую воинскую часть и в части пограничников.

«Заказ и спрос на это сегодня фантастический и эту потребность мы должны закрыть», - резюмировала депутат.