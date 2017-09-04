Ситуация с информпространством Донбасса угрожает нацбезопасности Украины – нардеп

Председатель Комитета по вопросам свободы слова и информационной политики Верховной Рады Украины Виктория Сюмар заявляет, что ситуация с информационным пространством Донбасса угрожает национальной безопасности Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на пресс-конференции в Киеве.

По ее словам, в приграничных районах Одесской и Черниговской областей много людей не имеют доступа к украинскому радио и телевидению.

«Ситуация сложная, потому что молдавский, румынский сигнал люди получают, даже живут в румынском языковом пространстве, но не имеют там украинского информационного пространства. То же самое касается Черниговской области – там много людей смотрят белорусское телевидение, но не украинское», - заявила она.

Однако Сюмар подчеркнула, что самой сложной является ситуация с информационным пространством Донбасса:

«Самая сложная ситуация, которую мы имеем, – это ситуация в зоне АТО и эта ситуация уже является угрозой для национальной безопасности. Сегодня мы можем сказать, что у нас большая часть Донецкой области является своеобразным «белым пятном», где нет украинского телевидения, но есть российское вопреки всем законам Украины», - заявила она, добавив, что «эта территория не охвачена украинским сигналом – УНИАН) в Донецкой области сопоставима с временно оккупированными территориями Луганской и Донецкой области».

Она отметила, что во временно оккупированном Донецке работает чрезвычайно высокая телевизионная башня.

«Россияне поставили туда чрезвычайно мощные передатчики, все это идет на территорию Украины, а украинские каналы очень часто даже повыключали свои передатчики, потому что рынка де-факто там нет. Эту проблему приходится решать», - заявила Сюмар

«Надо закрыть глушилками российский информационный сигнал, потому что это фактически пропагандистский сигнал, который является оружием в руках государства-агрессора, с другой стороны – усилить присутствие украинских радио, телеканалов на этих территориях», - подчеркнула народный депутат.

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Сюмар напомнила, что при участии президента недавно состоялось открытие башни в Бахмутке.

«Луганская область у нас закрыта сегодня украинским сигналом и даже город Луганск, который сейчас во временной оккупации, сегодня видит украинские каналы и смотрел парад на День независимости», – добавила она.

«В Донецкой области нужно достроить еще одну башню в Покровске. Это башня, которая будет иметь 200 метров, нам потребуются бюджетные средства для того, чтобы она была в следующем году достроена и чтобы это «белое пятно» в Донецком регионе исчезло», - подчеркнула Сюмар.

«Наш законопроект, который завтра первый в повестке дня, который фактически будет в рамках нашей работы приниматься, должен простимулировать местных вещателей вещать в райцентрах, которые находятся в зоне разграничения и по границе», - отметила она.

Как сообщал УНИАН, 22 августа президент Украины Петр Порошенко в селе Бахмутовка Луганской области открыл телерадиобашню для трансляции украинских телевизионных и радиоканалов как на освобожденной, так и на временно оккупированных территориях Луганщины.