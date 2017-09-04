В Сумах около 500 человек устроили "день велосипеда"

В Сумах сегодня, 3 сентября, около 500 активистов разного возраста приняли участие в акции «Велодень», напомнив городской власти о невыполненном обещании реализации в областном центре программы «Два колеса».

Как сообщил общественный активист Сергей Малюк, мероприятие проводилось ко Дню города, который отмечали в Сумах в эти выходные.

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Участники акции проехали по маршруту: улица Харьковская - улица Прокофьева - улица Героев Сумщины - Набережная реки Стрилка - Покровская площадь - улица Харьковская.

«Цель мероприятия - пропаганда здорового образа жизни, безопасность на дороге, а также напомнить властям о необходимости создания в городе велоинфраструктуры в рамках программы «Два колеса» (ведь в Сумах до сих пор не созданы велодорожки), принятой еще в 2012 году. Также активисты требуют ограничить скорость автотранспорта в пределах областного центра до 50 километров в час, как во многих городах Европы», - отметил Малюк.

Акция «Велодень» в Сумах проводится с 2009 года, три-четыре раза в год. В этом году это уже третий велопарад: первый был в мае, а последний планируют провести в ноябре в День памяти погибших в ДТП.