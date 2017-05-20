В Киеве "Велодень" впервые прошел на обновленном велотреке

Мэр Киева Виталий Кличко принял участие в Велодне и дал старт велопарада, который устроила велосообщество столицы.

«Мы очень рады, что Киев постепенно становится велостолицею. Все больше людей используют велосипед, направляясь на работу или отдых. Наша задача – чтобы велосипед в Киеве был такой же популярный, как в Голландии, где велосипедов намного больше, чем автомобилей», – отметил Виталий Кличко.

Он отметил, что пока Киев не совсем удобен для передвижения на велосипеде. Но столичная власть постепенно развивает велоинфраструктуру.

«Мы планируем расширить перечень велосипедных маршрутов в городе и ввести эксперимент – обустроить велосипедные дорожки на улицах, где есть выделенные полосы для общественного транспорта, как это реализовано во многих странах», – подчеркнул Виталий Кличко.

«Очень хорошо, что столько людей сегодня присоединились к Велодню. Все мы любим свой город, любим спорт и велосипеды», – отметил мэр Киева.

После общения с велосипедистами и прессой, мэр Киева во главе одной из колонн направился с Софийской площади к обновленному велотреке, где дал старт первым соревнованиям.

«Я с большой радостью приветствую участников первых соревнований на обновленном Киевском велотреке! А также поздравляю уважаемых ветеранов велоспорта, которые сегодня здесь с нами!» – обратился к присутствующим Виталий Кличко.

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Он отметил, что сегодня – особый день для всех киевлян.

«Мы помним, в каком состоянии здесь все было, когда мы вместе с вами пришли сюда весной 2014 года. И помню, как мало кто верил, что возможно такое возрождение велотрека. Тогда говорили, что хотя бы убрать на нем мусор и не дать застроить. Нам все удалось. И я поздравляю всех с тем, что наш Киевский велотрек получил новую жизнь – большое, успешное, спортивное!» – подчеркнул Виталий Кличко.

Он подчеркнул, что обновленный велотрек – это современный спортивный объект, на котором начинается возрождение киевского велоспорта. «Начинается сегодня. С первых соревнований. Я желаю всем успеха!» – подчеркнул Виталий Кличко.