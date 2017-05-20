В Киеве "Велодень" впервые прошел на обновленном велотреке
Кличко отметил, что пока Киев не совсем удобен для передвижения на велосипеде. Но столичная власть постепенно развивает велоинфраструктуру.
Мэр Киева Виталий Кличко принял участие в Велодне и дал старт велопарада, который устроила велосообщество столицы.
«Мы очень рады, что Киев постепенно становится велостолицею. Все больше людей используют велосипед, направляясь на работу или отдых. Наша задача – чтобы велосипед в Киеве был такой же популярный, как в Голландии, где велосипедов намного больше, чем автомобилей», – отметил Виталий Кличко.
Он отметил, что пока Киев не совсем удобен для передвижения на велосипеде. Но столичная власть постепенно развивает велоинфраструктуру.
«Мы планируем расширить перечень велосипедных маршрутов в городе и ввести эксперимент – обустроить велосипедные дорожки на улицах, где есть выделенные полосы для общественного транспорта, как это реализовано во многих странах», – подчеркнул Виталий Кличко.
«Очень хорошо, что столько людей сегодня присоединились к Велодню. Все мы любим свой город, любим спорт и велосипеды», – отметил мэр Киева.
После общения с велосипедистами и прессой, мэр Киева во главе одной из колонн направился с Софийской площади к обновленному велотреке, где дал старт первым соревнованиям.
«Я с большой радостью приветствую участников первых соревнований на обновленном Киевском велотреке! А также поздравляю уважаемых ветеранов велоспорта, которые сегодня здесь с нами!» – обратился к присутствующим Виталий Кличко.
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Он отметил, что сегодня – особый день для всех киевлян.
«Мы помним, в каком состоянии здесь все было, когда мы вместе с вами пришли сюда весной 2014 года. И помню, как мало кто верил, что возможно такое возрождение велотрека. Тогда говорили, что хотя бы убрать на нем мусор и не дать застроить. Нам все удалось. И я поздравляю всех с тем, что наш Киевский велотрек получил новую жизнь – большое, успешное, спортивное!» – подчеркнул Виталий Кличко.
Он подчеркнул, что обновленный велотрек – это современный спортивный объект, на котором начинается возрождение киевского велоспорта. «Начинается сегодня. С первых соревнований. Я желаю всем успеха!» – подчеркнул Виталий Кличко.