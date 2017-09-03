В Киеве разгромили магазин, на фасаде которого стерли граффити времен Майдана (фото)

В Киеве на улице Грушевского неизвестные расписали фасад магазина мебели «Эмпориум», с которого ранее были стерты граффити с изображениями выдающихся украинцев, и подожгли несколько шин у входа. Фото события есть в распоряжении УНИАН.

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На фото видно, что у входной двери в магазин разбито стекло, а возле неё лежат горящие шины. Витрины магазина расписаны, в частности, на одной из них надпись: «Здесь был Майдан».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 сентября, стало известно, что с фасада дома на улице Грушевского в Киеве, где находится магазин мебели «Эмпориум», исчезли граффити с изображением Тараса Шевченко, Леси Украинки и Ивана Франко. Граффити были нанесены во время Революции достоинства.

В Украинском институте национальной памяти назвали уничтожение граффити преступлением и заявили, что обратятся в Генеральную прокуратуру Украины в связи с этим фактом. «Граффити на Грушевского является памятником истории, в соответствии с приказом Минкультуры от 15.10.2014 №869. Их уничтожение является преступлением и подпадает под действие части 2 статьи 298 Уголовного кодекса - умышленное незаконное уничтожение, разрушение, повреждение объекта культурного наследия или его части», - написал в Facebook директор института Владимир Вятрович.