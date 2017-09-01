Власть Житомира изучает возможность сотрудничества с китайским городом Дачжоу

Представители городской власти Житомира провели встречу с официальной делегацией из города Дачжоу (Китай), во время которой обсудили возможность сотрудничества с этим городом.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского городского совета.

«Руководство Житомира 1 сентября провело встречу с официальной делегацией из города Дачжоу (КНР), в Житомир с официальным визитом прибыли Председатель Народного Правительства города Дачжоу Гуо Хенксяо и Генеральный Секретарь Народного Правительства города Дачжоу Сян Шичук», - отмечается в сообщении.

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Во время встречи стороны обсудили возможность подписания меморандума о дружбе и дальнейшем сотрудничестве.

Житомирский городской голова Сергей Сухомлин поздравил участников встречи с началом установления дипломатических отношений между городами Житомир и Дачжоу.

«Сотрудничество между нашими городами для нас является чрезвычайно важным. Мы уверены, что налаживание партнерских отношений между Житомиром и Дачжоу и закрепление этих намерений меморандумом о дружбе и сотрудничестве будет способствовать развитию Житомира и Дачжоу в сферах экономики, торговли, культуры, образования, местного самоуправления и привлечения инвестиций», – отметил Сухомлин.

Дачжоу – городской округ в провинции Сычуань КНР, население которого составляет 5,693 млн человек.