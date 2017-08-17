Мэр Житомира обратился к профсоюзам за помощью в решении вопроса выплаты зарплат медикам (фото)

Городской председатель Житомира Сергей Сухомлин обратился к профсоюзам за помощью в решении проблемы выплаты зарплат медикам города. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского городского совета.

Как отмечается в сообщении, профсоюзы должны поддержать медицинских работников в проблеме с выплатой им заработных плат.

Об этом во время встречи с профсоюзами города сообщил Житомирский городской председатель Сухомлин.

"В государственный бюджет Украины в прошлом году заложили субвенцию на охрану здоровья не в полном объеме. Таким образом, в 2017 году ожидается задолженность по зарплате медикам Житомира в размере 64 млн грн",- сообщают в пресс-службе горсовета.

По данным этого ведомства, сейчас в Житомире снова растут долги по зарплате медикам.

«Сейчас опять накапливается задолженность по зарплате нашим медицинским работникам. Я обращаюсь к профсоюзам, чтобы вы помогли в решении этой проблемы. Если государство не выполнит своих обязательств, то город будет вынуждено искать деньги в своем бюджете. Все понимают, что это средства житомирян, которые можно использовать на нужды города», - сказал Сухомлин.

Руководители города провели ряд встреч с заместителями министров и министрами. Итогом этого стала поездка медработников к Кабмину с требованием выплатить заработную плату.