Политики, антикоррупционеры и звезды: кто из известных украинцев пришел на линейку 1 сентября
13:50, 01 сентября 2017Общество
217
Известные украинцы пришли поддержать своих детей на 1 сентября.
Детей пришли поддержать звезды, политики и чиновники / фото УНИАН
В Украине празднуют День знаний – начало нового учебного года. Известные чиновники, политики и актеры также пришли поддержать своих чад на торжественной линейке.
Соответствующими фото известные украинцы делятся в соцсетях.
В частности, нардеп Семен Семенченко привел сыновей в школу – младший сын Семенченко идет в первый класс.
Глава НАПК Наталья Корчак также привела сына в школу.
Не остались в стороне и нардепы Виктория Сюмар, которая поделилась снимком с дочерью.
На праздничной линейке также заметили и парламентария Игоря Мосийчука.
Украинский телеведущий Сергей Притула поделился фотографией с линейки сына.
Телеведущая Лидия таран также провела дочку в школу.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: 1 сентября на пороге: подготовка к учебному году