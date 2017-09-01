Политики, антикоррупционеры и звезды: кто из известных украинцев пришел на линейку 1 сентября

13:50, 01 сентября 2017
Общество
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Известные украинцы пришли поддержать своих детей на 1 сентября.

Детей пришли поддержать звезды, политики и чиновники / фото УНИАН

В Украине празднуют День знаний – начало нового учебного года. Известные чиновники, политики и актеры также пришли поддержать своих чад на торжественной линейке.

Соответствующими фото известные украинцы делятся в соцсетях.

В частности, нардеп Семен Семенченко привел сыновей в школу – младший сын Семенченко идет в первый класс.

Глава НАПК Наталья Корчак также привела сына в школу.

Не остались в стороне и нардепы Виктория Сюмар, которая поделилась снимком с дочерью.

На праздничной линейке также заметили и парламентария Игоря Мосийчука.

Украинский телеведущий Сергей Притула поделился фотографией с линейки сына.

Телеведущая Лидия таран также провела дочку в школу.

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Новость в сюжете: 1 сентября на пороге: подготовка к учебному году
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