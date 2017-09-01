Политики, антикоррупционеры и звезды: кто из известных украинцев пришел на линейку 1 сентября

В Украине празднуют День знаний – начало нового учебного года. Известные чиновники, политики и актеры также пришли поддержать своих чад на торжественной линейке.

Соответствующими фото известные украинцы делятся в соцсетях.

В частности, нардеп Семен Семенченко привел сыновей в школу – младший сын Семенченко идет в первый класс.

Глава НАПК Наталья Корчак также привела сына в школу.

Не остались в стороне и нардепы Виктория Сюмар, которая поделилась снимком с дочерью.

На праздничной линейке также заметили и парламентария Игоря Мосийчука.

Украинский телеведущий Сергей Притула поделился фотографией с линейки сына.

1 сентября Дима Притула сегодня провел торжественную линейку #варяти #1сентября #варятишоу #першеукраїномовнегуморшоу Публикация вот вар'яти-шоу (@varyatyshow) Сен 1 2017 в 12:45 PDT

Телеведущая Лидия таран также провела дочку в школу.