Порошенко посетит Харьковщину 1 сентября

Президент Украины Петр Порошенко сегодня, 1 сентября, посетит Харьков и область с рабочим визитом. Об этом сообщает пресс-служба Харьковской ОГА.

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О программе поездки со ссылкой на источники в пресс-службе пишет местное издание Vgorode. Сообщается, что утром глава государства будет присутствовать на открытии школы в Песочине – первой в Харьковской области, которую возводят "с нуля" в за последние 12 лет.

Также, по информации издания, Петр Порошенко примет участие в церемонии открытия Регионального центра предоставления административных услуг на Салтовке. Кроме того, президент планирует посетить обновленный перинатальный центр в 602 микрорайоне.