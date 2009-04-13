Погода на завтра

Завтра в Украине ожидается переменная облачность, без осадков, лишь в карпатском регионе, а днем и на крайнем юге страны местами небольшой кратковременный дождь.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, ветер ожидается юго-восточный, восточный, 5-10 м/с, днем в Крыму и южных областях местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, в восточной части от 3° мороза до 2° тепла, днем 11-16°, в Карпатах 7-12°; в Закарпатье ночью 4-9° тепла, днем 16-21°.

В Киевской области во вторник ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, днем 11-16°.

В Киеве температура ночью 4-6° тепла, днем 14-16°.