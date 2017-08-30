Прокуратура расследует 29 дел об убитых и похищенных в Крыму
23:07, 30 августа 2017Общество
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Расследование осложняется тем фактом, что нет возможности вести следственные действия на территории аннексированного Крыма.
Представители оккупационных властей во время очередного обыска / фото Alimdar Crimean Solidarity, Facebook
Прокуратура АРК расследует примерно 150 уголовных производств, связанных с нарушением прав и свобод граждан на территории аннексированного Крыма, 29 из них – об убитых и похищенных на полуострове.
Об этом на пресс-конференции рассказал представитель прокуратуры АРК Максим Прокопив, передает Крым.Реалии.
«Кроме того, из этих правонарушений охвачено 29 уголовных производств в отношении 38 лиц, которые считаются погибшими или пропавшими без вести», – отметил представитель прокуратуры.
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По его словам, расследование осложняется тем, что нет возможности вести следственные действия на территории аннексированного Крыма.
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