Прокуратура расследует 29 дел об убитых и похищенных в Крыму

Прокуратура АРК расследует примерно 150 уголовных производств, связанных с нарушением прав и свобод граждан на территории аннексированного Крыма, 29 из них – об убитых и похищенных на полуострове.

Об этом на пресс-конференции рассказал представитель прокуратуры АРК Максим Прокопив, передает Крым.Реалии.

«Кроме того, из этих правонарушений охвачено 29 уголовных производств в отношении 38 лиц, которые считаются погибшими или пропавшими без вести», – отметил представитель прокуратуры.

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По его словам, расследование осложняется тем, что нет возможности вести следственные действия на территории аннексированного Крыма.