На празднование иудейского нового года в Умань приедут более 30 тысяч паломников

С 20 по 21 сентября в городе Умань Черкасской области пройдет ежегодное празднование Нового года по иудейскому календарю - Рош-га-Шана, по этому случаю в Украину прибудут более 30 тыс. человек из более чем 20 стран мира.

Как сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины, об этом шла речь на встрече председателя Нацполиции Сергея Князева с представителями Государства Израиль во главе с послом Элиавом Белоцерковски по поводу обеспечения правопорядка во время паломничества в Умань.

Князев сообщил, что традиционно обеспечивать общественный порядок полиция будет вместе с работниками Национальной гвардии.

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В этом году к обеспечению общественной безопасности планируется привлечь около 500 полицейских, а также не менее 15 сотрудников полиции Государства Израиль.

Также в охране общественного порядка будет задействовано новое подразделение - тактическая полиция, основной задачей которой является обеспечение правопорядка во время массовых мероприятий.

Как сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, в период с 17 по 27 сентября в Умани будут развернуты сводный отряд спасателей в составе 92 человек и 19 единиц пожарно-спасательной техники, водолазное отделение, химическая и пиротехническая группы.

Как сообщал УНИАН, в 2016 году в Умани иудейский Новый год Рош-га-Шана встретило рекордное количество хасидов - 30 тыс. 520 паломников из 21 страны мира.

Справка УНИАН. Ежегодно в Умани собираются сторонники иудейского течения хасидизма, поскольку здесь, на еврейском кладбище, похоронен Рабби Нахман из Брацлава (1772-1810) - основатель Брацлавского (бреславского) хасидизма. Могила цадика - одна из самых почитаемых святынь хасидов, место ежегодных массовых паломничеств.