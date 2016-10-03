В Умани Рош-га-Шана встретили более 30,5 тысяч паломников-хасидов из 21 страны мира

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Управления ГСЧС в Черкасской области, по состоянию на вечер 2 октября, в Умань на празднование приехали 30520 хасидов, из них - 17 женщин и 2504 ребенка. Наибольшее количество хасидов приехало из Израиля, США, Франции, Великобритании и Германии. Также есть паломники из Чили, Аргентины и Египта.

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Как сообщал УНИАН, в Умани в праздновании иудейского Нового года Рош-га-Шана 2015 года также приняло участие рекордное количество паломников-хасидов - около 30 тыс. чел.

Справка УНИАН. Ежегодно в Умани собираются сторонники иудейского течения хасидизма, поскольку здесь, на еврейском кладбище, похоронен Рабби Нахман из Брацлава (1772-1810) - основатель брацлавского (бреславского) хасидизма. Могила цадика - одна из самых почитаемых святынь хасидов, место ежегодных массовых паломничеств. В этом году Рош-га-Шана отмечается 2-3 октября.