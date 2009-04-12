Нафтогаз просит Газпром дать 20 млрд. куб. м газа авансом
00:12, 12 апреля 2009Общество
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Дубина летал в Москву, не сдав больничный
Председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Олег ДУБИНА предложил ОАО «Газпром» поставить Украине 20 млрд. куб. м газа, которые будут закачаны в ПХГ до начала следующего отопительного сезона, в счет оплаты услуг по транзиту российского газа по территории Украины в будущие годы. Об этом сообщает «Зеркало недели».
По информации издания, находящийся на больничном О.ДУБИНА посетил Москву в понедельник, 6 апреля, и провел соответствующие переговоры с российской стороной.
Как сообщает «Зеркало недели», по предварительным оценкам, стоимость запрашиваемого объема газа составляет 4,8 млрд. долл.
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