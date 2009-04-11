Всемирный банк: антикризисный план Украины должен включать 4 элемента

Украина не может медлить с внедрением антикризисных мер в ожидании президентских выборов, отметил в своей статье для газеты «Зеркало недели», директор Всемирного банка по Украине, Беларуси и Молдове Мартин РАЙЗЕР.

«В Украине этот кризис пришелся на сложный с политической точки зрения период, поскольку страну ожидают президентские выборы. Однако нельзя откладывать меры по преодолению кризиса на то время, когда для этого будет получен четкий политический мандат в результате выборов. Необходимо достижение компромисса, достаточного для внедрения комплексного набора мер, которые позволят противостоять кризису и возобновить рост», - считает М.РАЙЗЕР.

Он сообщил, что, по мнению экспертов ВБ, антикризисный план мероприятий для Украины должен содержать четыре ключевых элемента: – адекватное и последовательное внедрение макроэкономической политики в соответствии с программой, поддерживаемой МВФ; – переориентацию бюджетных расходов в сторону увеличения объема инвестиций в государственную инфраструктуру, способствующих росту и позволяющих поддержать реальный сектор и занятость, в сочетании с усилиями, направленными на мобилизацию ресурсов для защиты бедных и уязвимых слоев населения; - четкую стратегию защиты вкладчиков банков и реабилитации банковского сектора; - реформы, которые будут способствовать облегчению вхождения на рынок и привлечению частных инвестиций.

М.РАЙЗЕР подчеркнул, что все эти элементы «связаны между собой и усиливают друг друга». При этом для эффективного их внедрения необходимо тесное сотрудничество правительства, Президента и Национального банка Украины (НБУ), а также поддержка в Верховной Раде.

По его словам первые решительные шаги в перечисленных сферах помогут стабилизировать ожидания рынка, обеспечат получение дальнейшей помощи от международных финансовых учреждений и мобилизуют дополнительную поддержку кредиторов.

Что касается банковского сектора, то здесь, по мнению М.РАЙЗЕРА параллельно с процессом рекапитализации крупных банков, необходимо срочно принять меры относительно неплатежеспособных банков, которые не получат права на рекапитализацию, чтобы предотвратить потерю доверия и негативное влияние на всю систему. Он отметил, что для выполнения этой задачи НБУ необходим более широкий арсенал инструментов для решения проблем банков, которые позволили бы переводить вкладчиков и беспроблемные активы в жизнеспособные банки с одновременным изъятием проблемных активов с целью дальнейшей ликвидации, а для существующих акционеров должно проводиться уменьшение их доли согласно текущей стоимости капитала. Чтобы получить возможность применить эти инструменты, нужно внести изменения в законодательство, и их должна немедленно рассмотреть Верховная Рада.

«Украина заслуживает международной помощи в преодолении этих значительных потрясений, разрушивших прежнюю модель роста. Однако чтобы получить пользу от такой помощи и выйти из кризиса с экономикой, способной вернуться к сбалансированному росту, Украина должна признать и решать свои собственные проблемы и исправлять недостатки. Времени ждать уже нет», - подчеркнул М.РАЙЗЕР.