Избит журналист, освещавший противостояние на центральном рынке Днепропетровска

В Днепропетровске, на центральном рынке избит журналист местного телеканала «Девятый канал» Руслан Герасименко, который выполнял свои профессиональные обязанности по освещению все еще продолжающегося противостояния вокруг рынка. Как сообщил генеральный директор «Девятого канала» Кирилл Данилов, неизвестные лица, которые пытались взять рынок штурмом, а сейчас продолжают блокировать входы в него, нанесли Руслану Герасименко легкие телесные повреждения, что соответствующим образом задокументировано.

Продолжающееся вокруг рынка «Озёрка» противостояние обрастает новыми подробностями. В данный момент рынок по прежнему находится в блокаде неизвестных людей в черной униформе без знаков различия, но теперь их и настоящую охрану рынка, которая защищает своё предприятие изнутри, разделяют посты спецподразделения милиции «Беркут».

Как сообщал УНИАН, сотрудники Управления МВД в Днепропетровской области задержали 90 человек, которые сегодня утром предприняли попытку захвата Днепропетровского центрального рынка «Озерка».

По информации милиции, около 5 часов утра к рынку «Озерка» подъехали на автобусе около 150 человек, которые с помощью взрывных пакетов, арматуры и оружия травматического действия пытались попасть на территорию центрального рынка и в его административное помещение. Через 15 минут на место события прибыли сотрудники милиции спецподразделения «Беркут» и внутренние войска. В ходе столкновения ранение получили двое сотрудников спецподразделения «Беркут». У нападающих на рынок изъяты 12 единиц оружия травматического действия.

На данный момент Днепропетровский центральный рынок «Озерка» принадлежит государству. По информации СМИ, несколько раз рынок под свой контроль пытался взять российский бизнесмен Максим КУРОЧКИН, которого украинские правоохранительные органы объявили в международный розыск за осуществление ряда преступлений на территории Украины.