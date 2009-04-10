Курс доллара в обменниках Киева

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 8,00 грн., продают – по 8,10 грн. По сравнению с 9 апреля курс покупки-продажи американской валюты почти не изменился. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке долларов колеблются в пределах 7,88-8,05 грн., по продаже – 8,07-8,20 грн.

Сегодня украинские банки покупают евро в среднем по 10,44 грн., продают – по 10,80 грн. (курс почти не изменился со вчерашнего дня). Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,28-10,60 грн., по продаже – в пределах 10,70-11,10 грн.

Курс покупки наличного рубля в комбанках сегодня повысился на 0,5% по сравнению с 9 апреля и составляет в среднем 0,22 грн., курс продажи незначительно снизился – до 0,2472 грн. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,20-0,235 грн., по продаже – 0,24-0,27 грн.

Столичные банки покупают доллары в среднем по 8,00 грн., продают – по 8,09 грн. (курс почти не изменился по сравнению с 9 апреля).

Средний курс покупки евро в киевских банках составляет 10,50 грн., курс продажи – 10,80 грн. (курсы почти не изменились со вчерашнего дня).

Курс покупки российского рубля в среднем по киевским банкам повысился на 1,1% по сравнению с 9 апреля и составил 0,219 грн., курс продажи немного снизился – до 0,251 грн.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Хрещатик»: доллар США – 7,96/8,06 грн., евро – 10,50/10,80 грн., рубль – 0,20/0,22 грн.;

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 8,00/8,17 грн., евро – 10,30/11,00 грн., рубль – 0,20/0,26 грн.;

«Укрэксимбанк»: доллар США – 7,85/8,07 грн., евро – 10,40/10,80 грн., рубль – 0,22/0,25 грн.

Официальный курс гривни к доллару США на сегодня, 10 апреля, составляет 7,70, к евро – 10,22021, к российскому рублю – 0,22962.