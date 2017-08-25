"Это было неимоверно!": "Океан Ельзи" Вакарчука взорвал стадион Харькова гимном в День Независимости (видео)
15:30, 25 августа 2017Общество
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Видео, опубликованное в паблике группы, уже собрало 170 тысяч просмотров и несколько тысяч репостов.
Океаны выступили в Харькове / скриншот
В сети появилось видео с концерта популярной украинской группы "Океан Эльзы" и ее лидера Святослава Вакарчука, который состоялся в 24 августа в Харькове.
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Видео, опубликованное в паблике группы, уже собрало 170 тысяч просмотров и несколько тысяч репостов.
Напомним, ранее УНИАН-Таблоид рассказал, как звезды устроили грандиозные концерты по всей стране в День Независимости.
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