Анастасия Приходько рассказала о своем желании "взять автомат и расстрелять врагов"

Популярная певица и Заслуженный волонтер Украины Анастасия Приходько рассказала о том, как это возвращаться из концертных рейдов в зоне АТО в мирный и сытый Киев. И объяснила, почему не посещает светские тусовки.

"Мне кажется, любые порывы, идущие от души и сердца, очень интимные. Кричать: «Смотрите, я помогаю!», я не буду. Сама мысль о том, чтобы пиариться на волонтерстве, мне чужда. На войне все по-настоящему: разговоры, эмоции, уважение... Все остальное. Когда твоей жизни угрожает не надуманная, не гипотетическая, а реальная опасность, ты начинаешь по-другому реагировать на события, людей и саму жизнь", - рассказала Приходько.

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По словам певицы, ей "хочется быть причастным к настоящему миру, в котором люди занимаются большим делом и борются за каждый сантиметр нашей земли", пишет "Народная Правда".

"Там ребята ценят каждую минуту своей жизни и стараются прожить ее правильно. И, если честно, после поездок в зону АТО мне хочется остаться с ними, а не возвращаться в Киев. Быть там хотя бы поваром... Но близкие, зная мой характер, находят весомые аргументы: у меня двое детей", - говорит Приходько.

Также она отметила, что ей сложно даются "переходы от войны к миру".

"Война затягивает. Было время, когда в зоне АТО я проводила недели... Возникает желание вот прямо сейчас взять автомат и расстрелять врагов! Ты осознаешь: благодаря этим солдатам, ты можешь вернуться в мирный Киев, благодаря им ты существуешь", - добавила она.