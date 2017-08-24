День Независимости: в Днепре устроили патриотический забег в вышиванках (фото, видео)

В Днепре сегодня состоялся патриотический забег в вышиванках по случаю 26-й годовщины Дня Независимости Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, в акции «Бежим в вышиванках в Днепре» приняли участие более 500 человек из Днепра, Кривого Рога и Каменского.

Они пробежали по центру города 3 и 5 километров. Детские забеги были меньше - по 100, 500 и 1000 метров.

Читайте такжеПо случаю празднования Дня Независимости Украины в Житомире стартовал шахматный фестиваль "Незалежність 2017" (фото)

Первыми стартовали бегуны, которые преодолели трехкилометровое расстояние. Победителем этого забега стал 19-летний Валерий Буян из Кривого Рога.

Также в рамках акции «Бежим в вышиванках в Днепре» проходила тренировка «Бегство от дивана», посвященное подготовке к Dnipro ATB Marathon, который пройдет в городе 24 сентября.