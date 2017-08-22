Тысячи торговцев и миллион посетителей: Сорочинскую ярмарку в этом году проведут при усиленных мерах безопасности

В Больших Сорочинцах в этом году ярамарка пройдет при усиленных мерах безопасности. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что на такой шаг организаторы пошли, ведь для участия в знаменитом ярмарке зарегистрировались более 3 тысяч торговцев, а за ожиданиями, ярмарку посетят около миллиона людей.

Приготовления к ярмарке продолжались несколько недель. Несмотря на то, что ярмарка еще официально не открыта, сотни людей уже в поисках товаров.

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Все комнаты в Сорочинцах уже арендованы, а местные даже сдают в аренду собственные двор для импровизированных кемпингов.