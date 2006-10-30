Вооруженные люди штурмуют центральный рынок Днепропетровска

Неизвестные лица пытаются захватить центральный рынок Днепропетровска.

Сегодня, 30 октября, около 5 часов утра в Днепропетровске начался силовой захват центрального колхозного рынка «Озёрка», предпринятого группой неизвестных лиц, численностью до 500 человек. Об этом корреспонденту УНИАН сообщил источник, близкий к областному управлению внутренних дел. По словам источника, боевики, пытающиеся захватить рынок, вооружены пистолетами с резиновыми пулями, баллончиками со слезоточивым газом, кастетами, петардами, а так же имеют в своём распоряжении электрические пилы для распиливания решеток. Предположительно боевики прибыли в Днепропетровск накануне вечером по приглашению одной из местных охранных фирм. Факт штурма подтвердил директор рынка Валерий Сьянов. Отвечая на вопрос корреспондента УНИАН, он подчеркнул, что рынок принадлежит государству, неизвестные лица пытаются захватить государственные здания.