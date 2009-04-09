Курс доллара на межбанке

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 8,0110/8,0685 грн./долл., к 12:00 сузился спрэд до 8,0225/8,0450 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2380/0,2405, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2385/0,2400.

В России курс доллар-рубль упал и к 12:00 установился на уровне 33,5225 (-0,1675).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,3287/1,3289, изменяясь в достаточно узком коридоре.

Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,6420/10,7245, к 12:00 цены установились на значениях 10,6670/10,7030.