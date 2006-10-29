Австрийская полиция арестовала четырех украинцев

Полиция земли Нижняя Австрия арестовала четырех граждан Украины, подозреваемых в нелегальной перевозке людей из Восточной Европы через австрийскую территорию в Италию и Испанию.

Как сообщили РИА «Новости» в земельной полиции, в субботу они попытались провезти через границу на нескольких микроавтобусах 16 нелегалов из Украины и Молдовы. Нелегальные мигранты уплатили за эту услугу по 1000 евро.

Полиция подозревает, что украинцы действовали в составе большой преступной группировки и с октября 2005 года помогли въехать в Западную Европу 170 нелегалам.