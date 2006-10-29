Австрийская полиция арестовала четырех украинцев
16:01, 29 октября 2006Общество
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За свои услуги они брали 1000 евро
Полиция земли Нижняя Австрия арестовала четырех граждан Украины, подозреваемых в нелегальной перевозке людей из Восточной Европы через австрийскую территорию в Италию и Испанию.
Как сообщили РИА «Новости» в земельной полиции, в субботу они попытались провезти через границу на нескольких микроавтобусах 16 нелегалов из Украины и Молдовы. Нелегальные мигранты уплатили за эту услугу по 1000 евро.
Полиция подозревает, что украинцы действовали в составе большой преступной группировки и с октября 2005 года помогли въехать в Западную Европу 170 нелегалам.
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