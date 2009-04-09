УБОП нашел в гараже арсенал оружия и боеприпасов

Работники Управления по борьбе с организованной преступностью УМВД Украины в городе Севастополе в гараже местного жителя выявили и изъяли арсенал оружия и боеприпасов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУБОП МВД Украины, человек хранил в собственном гараже автомат «АКМ» калибра 7.62, обрез охотничьего ружья «ТОЗ-63» 16-го калибра, специальное устройство, приспособленное для стрельбы под патроны калибра 5.6 мм с четырьмя позициями, 15 кг взрывчатого вещества (С-4, тротила и гексагена), одну противотанковую мину из 8 кг тротила, детонаторы, запалы, минные подрывники в количестве 159 шт., 569 патронов разного калибра, 15 метров детонирующего шнура.

По данному факту Ленинским районным отделом УМВД Украины в г. Севастополе возбуждено уголовное дело согласно ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкции этой статьи предусматривают до пяти лет лишения свободы.