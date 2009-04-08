Ровенская «Просвита» требует возбудить уголовное дело против НКВД

Ровенская областная организация общества «Просвита» приняло обращение к прокуратуре области с требованием возбудить уголовное дело по факту массовых расстрелов украинских граждан в бывших тюрьмах НКВД в Ровно, Дубне и Остроге.

Как передает корреспондент УНИАН, ссылаясь на указ Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО от 23 января в 2003 г. «О рассекречивании, обнародовании и изучении архивных документов, связанных с украинским освободительным движением, политическими репрессиями и голодоморами в Украине», ровненские просвитяне требуют также установить и обнародовать все списки замученных и расстрелянных жителей края в застенках НКВД, установить точное местонахождение останков командира УПА-Север Клима Савура и других руководителей отрядов Украинской Повстанческой Армии, чьи останки, вероятно, были закопаны в одном из подвальных помещений областного управления НКВД. Просвитяне также требуют предоставить информацию о месте захоронения выдающегося повстанческого художника-графика Нила Хасевича.

В обращении в областную прокуратуру говорится, что общественность края после провозглашения Независимости неоднократно затрагивала вопрос о необходимости эксгумации и перезахоронения по православному обряду останков десятков тысяч украинских граждан, замученных в застенках НКВД в 1944-1952 годах в Ровно и других городах области.

В обращении также вспоминается факт от 25 августа 2008 года, когда в Ровно во время ремонтных работ, которые проходили возле поликлиники управления Службы безопасности Украины в области, на улице Квитки-Основьяненко, ремонтники нашли останки девяти человек с признаками насильственной смерти и остатки поврежденной обуви. Погибшие лежали друг возле друга в радиусе приблизительно одного метра на глубине полтора метра от поверхности почвы.

К сожалению, до настоящего времени прокуратура и УСБУ в Ровенской области, несмотря на неопровержимые факты массовых убийств украинских граждан в тюрьмах НКВД в 1940-50 годах, так и не возбудили уголовных дел и не начали работ по эксгумации этих останков, говорится в обращении.

Ровенская «Просвита» утверждает, что согласно архивным данным, по спискам осужденных к высшей мере наказания в 1944-1945 гг. в Ровенской, Дубненской и Острожских тюрьмах НКВД уничтожали ежемесячно до 300 украинцев. А в целом в тюрьмах Ровенской области большевистским режимом в 1940-50-х годах было убито и замучено около 20 тысяч украинцев.