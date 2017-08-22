В Житомире проведут фестиваль боевого знамени «Слава», сообщили УНИАН в пресс-службе Житомирского горсовета. 23 августа в 17.00 час. на сцене летней эстрады «Ракушка» состоится ежегодный фестиваль боевого знамени «Слава». Мероприятие организовано общественной организацией «Купол» при поддержке управления культуры городского совета.

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Житомирян ждут показательные выступления авиаклуба «Авиатик», выставка военной техники, экспозиции волонтерских и общественных организаций, а также тренинг по основам тактической медицины.

В программе фестиваля концерт с участием ансамбля песни и танца Вооруженных Сил Украины, групп «Рутения», «Второе солнце» и«Grains», а также выступления Игоря Белого, Кирилла Булкина и коллективов городского Дворца культуры. Ведущий мероприятия - народный артист Украины Юрий Градовский.