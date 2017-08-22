В Днепре отмечают День памяти правоохранителей, погибших во время выполнения служебных обязанностей

В Днепре отмечают День памяти погибшим при исполнении полицейским. В целом на Днепропетровщине во время исполнения служебных обязанностей трагически погибли 95 работников милиции. Об этом сообщает полиция в Facebook.

В сложное для страны время правоохранители Днепропетровщины достойно несут службу на Востоке нашей страны для сохранения территориальной целостности Украины. С начала проведения антитеррористической операции погибло 43 сотрудника полиции, еще 122 получили ранения.

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Как известно, за минувшие сутки в зоне АТО один военный погиб и еще один был ранен.