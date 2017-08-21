В России активиста судят за посты ВКонтакте о Путине и Крыме

В Казани российское государственное обвинение попросило суд назначить активисту "Татарского Патриотического Фронта "Алтын Урда" Данисове Сафаргали до пяти лет лишения свободы по обвинению, в частности, "в разжигании межнациональной розни" ВКонтакте.

Сафаргали, по данным следствия, высказывал свое мнение о россиянах, президенте России, Русской православной церкви и ситуации с Крымом, передает Радио Свобода.

Кроме экстремизму в соцсети, Сафаргали обвиняют в умышленном причинении легкого вреда здоровью и хулиганстве.

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Активист вину не признал. В частности, отметил, что не имеет отношения к постам в соцсетях, о которых шла речь в суде. А выражаясь по обвинению в хулиганстве, он объяснял, что защищал свою беременную жену во время драки при попытке выселения общежития в Казани, где супруги работали комендантами. Сторона защиты настаивает на полном оправдании Сафаргали.

Следующее заседание по этому делу назначено на 24 августа.

Как сообщал УНИАН, ранее российский суд признал экс-директора Библиотеки украинской литературы в Москве Шарину виновной в экстремизме и растрате государственных средств и приговорил к четырем годам лишения свободы условно.