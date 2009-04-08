Доллар на межбанке упал

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,0450/8,1075, к 11:00 сузился спрэд 8,0550/8,0850, а к 12:00 цены упали до 8,0110/8,0275 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2365/0,2395, а к 11:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2370/0,2395, а к 12:00 снизились до 0,2360/0,2375. В России курс доллар-рубль вырос, и к 12:00 установился на уровне 33,7945 (+0,1845).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,3191/93, продолжая изменяться в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками 10,6100/10,6985, к 11:00 цены установились на следующих значениях 10,6230/10,6685, а к 12:00 ушли вниз - 10,5650/10,5930.