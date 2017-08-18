Заставил сердце биться до приезда "скорой": во Львове полицейский спас жизнь мужчине

Во Львове полицейские спасли жизнь мужчине, когда приехали на вызов. Об этом пишет ТСН.

Сообщается, что мужчине стало плохо в лифте. Когда же прибыли правоохранители у мужчины остановилось сердце – тогда полицейский Роман Клещ принялся делать непрямой массаж сердца и вернул мужчину к жизни.

Спаситель говорит, что впервые применил свои знания первой медицинской помощи.

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"Перебивки были очень большие, потому что во время обучения нас учили делать массаж сердца, но что на манекене, на человеке - то совсем другие вещи. Первые нажимы - они были такие неуверенные, они не давали эффекта, тогда увидел, что, наверное, надо сильнее нажимать", - заявил правоохранитель.