Закопанная и зацементированная в подвале: в Запорожье раскрыли страшное убийство 16-летней девушки (фото)

На Запорожье полиция раскрыла жуткое убийство 16-летней девушки. Об этом сообщил глава Нацполиции Сергей Князев в Facebook.

В марте 2015 года полиции о пропаже девушки сообщила ее мать. Через несколько месяцев, в июне того же года, правоохранители нашли в подвале закопанный и залитый бетоном труп. Погибшей оказалась та самая девушка, которую разыскивали полицейские.

Читайте такжеВ Житомирской области в поле застрелили молодую женщину Правоохранители пришли к выводу, что речь идет не просто об исчезновении, а о спланированном убийстве.

"Два года понадобилось правоохранителям, чтобы выйти на предполагаемых убийц. Сбор доказательств и тщательное изучение дела принесло результат. Полицейские напали на след двух человек: подруги убитой и их общего знакомого. "Подруга" почти сразу после совершения преступления выехал за пределы страны и в настоящее время находится за границей. Ей заочно объявили о подозрении в убийстве", - заявил Князев.

Сегодня, 17 августа, во время попытки дать взятку следователю по этому делу были задержаны двое граждан. С помощью взятки второго фигуранта дела пытались оправдать.