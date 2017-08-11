Стрельба на пляже в Полтаве: убили чемпиона Украины по смешанным единоборствам (фото)

10 августа в Полтаве, около 19:30, в полицию поступил ряд сообщений о том, что на пляже на Дублянщине, неизвестный устроил стрельбу. На место немедленно прибыли патрульные полицейские, следственно-оперативная группа и медики.

Из собственных источников «Полтавщины» стало известно, что одна из компаний (примерно 15-20 человек) с обеда отмечала день рождения на пляже. Это были преимущественно действующие и бывшие спортсмены по ММА (смешанные единоборства). В течение дня между компанией возникали конфликты с арендаторами пляжа — 45-летним Александром Марченко и его сыном, 21-летним Романом Марченко, которые находились в магазине.

Уже вечером между одним из спортсменов и арендаторами возник очередной конфликт. Александр Марченко продемонстрировал ему охотничью «Сайгу». Эта информация разозлила остальных из компании спортсменов, которые пришли в магазин с битами и пистолетами.

Нападавшие начали избивать Александра Марченко. Его сын — Роман — несколько раз выстрелил в нападавших из «Сайги». Дробью он смертельно ранил 20-летнего бойца ММА Святослава Пелипенко, участника клуба «Branibor Team», еще одного 24-летнего спортсмена и 7-летнего мальчика. Нападавшие открыли огонь в ответ.

Сейчас Александр Марченко с тяжелой травмой черепа находится в состоянии комы в Полтавской областной больнице. По предварительной информации, получил ранения и Роман Марченко, который сейчас находится под охраной в больнице.

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Полиция официально сообщила о 5 пострадавших: ранены отец и сын Марченко, 7-летний мальчик, один из нападавших. Пятый пострадавший — Святослав Пилипенко — погиб на месте.

По информации полиции известно, что открыто 3 уголовных производства по части 1 статьи 118 Уголовного кодекса Украины (Умышленное убийство при превышении границ необходимой обороны или в случае превышения мер, необходимых для задержания преступника), за ч.1 ст. 121 УК Украины (Умышленное тяжкое телесное повреждение) и по ч. 4 ст. 296 УК Украины (Хулиганство, совершенное с применением оружия).

Один из нападавших задержан, сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Другой находится в больнице, и на этот момент он будет под охраной. Круг других лиц устанавливается. Также пока полиция ничего не сообщает об автомобиле ВАЗ-2108, который вчера разыскивали правоохранители и на котором ориентировочно поехали спортсмены.

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Продолжается досудебное расследование.

Правоохранители обратились к гражданам, которые стали свидетелями совершения указанного уголовного преступления или владеют информацией полезной для следствия, с просьбой сообщать информацию в полицию по номеру «102» или любым удобным способом.