Яркие костюмы, ретро-трамвай и отечественные рокеры: появились фото со съемок комедии "Благородные бродяги" во Львове (фоторепортаж)
13:25, 17 августа 2017Общество
267 0
На съемочной площадке также заметили группу "Братья Гадюкины".
Режиссером стал Александр Бевзань / фото УНИАН
Во Львове снимали фильм «Благородные бродяги». По жанру картина – авантюрная комедия.
Как передает корреспондент УНИАН за процессом могли наблюдать горожане, ведь съемки велись прямо на улицах Львова.
Читайте такжеОпубликован первый тизер украинского фильма "Киборги" (видео)
Режиссером ленты стал Александр Березань.Также на съемочной площадке были и музыканты из рок-группы "Братья Гадюкины".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter