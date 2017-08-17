Яркие костюмы, ретро-трамвай и отечественные рокеры: появились фото со съемок комедии "Благородные бродяги" во Львове (фоторепортаж)

Во Львове снимали фильм «Благородные бродяги». По жанру картина – авантюрная комедия.

Как передает корреспондент УНИАН за процессом могли наблюдать горожане, ведь съемки велись прямо на улицах Львова.

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Режиссером ленты стал Александр Березань.Также на съемочной площадке были и музыканты из рок-группы "Братья Гадюкины".