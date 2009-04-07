Проблемные банки: хроника событий

«Дело» выяснило, выкупают ли проблемные банки золотые слитки, ранее проданные населению.

Родовид Банк

На сайте банка указано: «Став владельцем банковского металла, клиенты Родовид Банка смогут продать слиток банку, оставить слиток на сохранение в банковский сейф». Продать золото клиенты уже не могут — после введения временного администратора финучреждение прекратило работу с банковскими металлами.

Правда, продать слиток, приобретенный в «Родовиде», можно другим банкам. «Обращайтесь в другие коммерческие банки, которые работают сейчас с банковскими металлами», — посоветовали в колл-центре. Когда возобновится работа финучреждения с банковскими металлами, в банке сказать затруднились.

«Надра»

Вчера цена покупки грамма золота в 100-граммовом слитке составляла 215,3 гривни, продажи — 285,9 гривни. Однако эти курсы устанавливаются только для выплаты процентов по металлическому депозиту.

Проводить операции с банковскими металлами в некоторых отделениях прекратили уже давно. «Мы еще до введения временной администрации перестали выкупать слитки», — заявили «ДЕЛУ» в отделении банка по ул. Кудри, 32.

В пресс-службе «Надра» сообщили, что учреждение покупает слитки в головном офисе при наличии денежных средств в кассе и эксперта. «Если эксперта нет на месте, то отделение берет золотые слитки на проверку», — объяснили в пресс-службе.

Трансбанк

Банк продолжает осуществлять операции с банковскими металлами. Чтобы продать слиток, нужно прийти в отделение Трансбанка по ул.Физкультуры, 9, с 9.00 до 13.00. Именно в это время работает эксперт, который проводит оценку металла.

В финучреждение надо заранее позвонить и предупредить о визите. «Предупредите нас утром, что придете со слитком, — мы приготовим деньги», — посоветовал сотрудник. Несмотря на то, что в кассе денег нет даже на выплату зарплат и социальные выплаты, около 23 тысяч гривен на выкуп 100-граммового слитка золота в банке пообещали найти.

БРР

На сайте учреждения курс покупки золота вчера был установлен на уровне 120 гривен за грамм в слитке любого номинала, курс продажи — 235-270 гривен за грамм в зависимости от веса слитка.

Однако приобретенное ранее у БРР золото продать банку обратно не удастся, да и купить тоже не получится. «Мы сейчас с золотом не работаем, перезвоните через полторы недели», — посоветовали в головном офисе.

Укрпромбанк

Финучреждение пока не покупает и не продает банковские металлы. «У нас на эти операции введен мораторий. Можете реализовать слиток в банке «Финансы и Кредит», либо же Правэкс-Банке», — посоветовали в отделе по работе с банковскими металлами Укрпромбанка.

На сайте учреждения последние наличные курсы золота выставлены за 19 января этого года. «Свежие» курсы золота в банке вывешиваются только безналичные, вчера они составляли 195 гривен (покупка) и 258,64 гривни (продажа) за грамм золота.

Банки «Киев», «Национальный Кредит», Захидинкомбанк, «Причерноморье», Одесса-Банк и банк «БИГ Энергия» операции с банковскими металлами ранее не проводили.

Золото можно сдать в «чужом» банке

В некоторых финучреждениях (в которых не введена временная администрация) действительно готовы выкупать золотые слитки, приобретенные клиентами в банках, испытывающих на данный момент финансовые трудности.

Так, «Финансы и Кредит» покупает слитки любого номинала по адресам: ул. Владимирская, 37, ул. Индустриальная, 27, бул. Леси Украинки, 24. Финучреждение выкупает «чужие» слитки каждый день с 9.00 до 17.00. Вчера за грамм золота в 100-граммовом слитке в банке готовы были платить 221 гривню. Главное, чтобы слиток был не поцарапан, запечатан и сертифицирован.

Золотые слитки, приобретенные в других банках, выкупают также Правэкс-Банк, ПриватБанк, VAB Банк, Диамантбанк, Сбербанк России, «Форум», Укргазбанк, «Киевская Русь» и другие. По данным finance.ua, вчера средний курс покупки банками золота составлял 212,6 гривни за грамм.