Сорос: Украина близка к дефолту

Экономика Украины близка к дефолту, считает Джордж Сорос. По его мнению, финансовая помощь Международного валютного фонда будет способствовать поддержке экономик стран Восточной Европы, пострадавших от кризиса, иначе, сказал он, страны Балтии будут продолжать испытывать серьезные проблемы, а Украина недалека от дефолта, передает Reuters.

Впрочем, миллиардер не выразил оптимизма и в отношении Соединенных Штатов. Экономика США находится в затяжной рецессии и не восстановится в этом году, считает он.

По его словам, в ближайшее время американцам не стоит ждать улучшения экономической ситуации, а американские банки вообще "несостоятельны". Дж.Сорос также предостерег от списания невозвращенных долгов с банковских счетов, так как это может привести к искусственной поддержке банков-банкротов.

Кроме того, миллиардер заявил, что доллар, как мировая валюта, находится под давлением и, возможно, будет вытеснен резервной валютой, в качестве которой он назвал контролируемую МВФ СДР (SDR - Special Drawing Rights - Специальные Права Заимствования – валютную "корзину", состоящую из доллара, евро, иены и фунта). "В долговременном периоде иметь дополнительную мировую валюту будет в интересах США", - считает Дж.Сорос.

Он заявил также, что пришло время менять мировую систему, которая долгое время позволяла США тратить больше, чем они зарабатывали. "Это время ушло, и мы не должны позволить ему вернуться вновь".

В числе стран, которые быстрее всех выйдут из кризиса, Дж.Сорос назвал Китай, экономика которого, возможно, восстановится уже в этом году и послужит локомотивом для всей мировой экономики в целом.