Тимошенко выразила соболезнования Сильвио Берлускони

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО направила телеграмму- соболезнование председателю Совета министров Итальянской Республики Сильвио БЕРЛУСКОНИ в связи с землетрясением, произошедшим в области Абруццо.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кабинета Министров.

„В тяжелые для всего итальянского народа времена печали и скорби мы разделяем горечь понесенных потерь и искренне скорбим по погибшим. От имени правительства Украины и от меня лично прошу передать соболезнования родным и близким пострадавших и погибших”, - говорится в телеграмме.

Как сообщал УНИАН, сегодня ночью в центральной итальянской области Абруццо произошло сильное землетрясение. По последним данным, погибли свыше 100 человек.