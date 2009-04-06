Тимошенко выразила соболезнования Сильвио Берлускони
19:47, 06 апреля 2009Общество
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Премьер направила телеграмму
Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО направила телеграмму- соболезнование председателю Совета министров Итальянской Республики Сильвио БЕРЛУСКОНИ в связи с землетрясением, произошедшим в области Абруццо.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кабинета Министров.
„В тяжелые для всего итальянского народа времена печали и скорби мы разделяем горечь понесенных потерь и искренне скорбим по погибшим. От имени правительства Украины и от меня лично прошу передать соболезнования родным и близким пострадавших и погибших”, - говорится в телеграмме.
Как сообщал УНИАН, сегодня ночью в центральной итальянской области Абруццо произошло сильное землетрясение. По последним данным, погибли свыше 100 человек.
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