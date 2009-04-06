Разблокировать колеса в Киеве стало дешевле

Коммунальное предприятие “Киевтранспарксервис” с 2 апреля почти вдвое снизило тарифы за разблокирование колес припаркованных транспортных средств, водители которых не оплатили местный сбор на услуги по парковке.

Как сообщается на официальном сайте КП “Киевтранспарксервис”, новые тарифы утверждены приказом от 19 марта 2009 г. № 24 и согласованы начальником Главного управления по вопросам ценовой политики 2 апреля текущего года.

Таким образом, теперь в І территориальной зоне тариф за блокирование и разблокирование колес одного автомобиля составляет 170 грн. с НДС (был 300 грн.) (в пределах пл. Европейская, ул. Трехсвятительская, ул. Михайловская, ул. Большая Житомирская, ул. Владимирская, ул. Льва Толстого, площадь Льва Толстого, ул. Большая Васильковская, ул. Саксаганского, ул. Эспланадна, ул. Бассейная, ул. Шовковичная, ул. Грушевского, пл. Европейская);

В ІІ территориальной зоне – 160 грн. с НДС (было 222 грн.) (в пределах ул. Набережно-Крещатицкая, ул. Ярославская, пер. Ярославский, ул. Нижний Вал, ул. Глубочицкая, ул. Артема, ул. Мельникова, ул. О.Телиги, ул. Довженко, ул. Индустриальная, бул. Чоколовский, пр. Краснозвездный, площадь Московская, бул. Дружбы Народов, Набережное шоссе, ул. Набережно-Крещатицкая).

В ІІІ парковочной зоне тариф остался неизменным – 150 грн с НДС.

Как сообщал УНИАН, последнее повышение тарифов за блокирование-разблокирование колес автотранспортных средств состоялось 1 ноября 2008 г. До тех пор по городу действовала одинаковая стоимость этой услуги - 100 грн. за одно транспортное средство.