"Киборги. Герои не умирают": в сети появились первые кадры фильма о защитниках Донецкого аэропорта (видео)

Сегодня, 15 августа, обнародовали официальный тизер фильма о защитниках Донецкого аэропорта «Киборги».

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«Самый ожидаемый фильм года. Киборги. Герои не умирают», - написал в своем Facebook Сергей Костинский, член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания. Премьера фильма состоится 6 декабря.

«Художественный фильм „Киборги“ - история не о войне, а о современных героях, которые творят нашу новую Украину. Несмотря на разницу в происхождении и возрасте, их объединила одна цель - защитить родную землю от агрессора. Ради общей победы они готовы стоять до конца. Потому что за их спинами матери, женщины, дети и вся Украина», - написали на странице в Youtube, где обнародовали видео.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, два украинских фильма получили награды на кинофестивале в Локарно.