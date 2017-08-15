СБУ выясняет информацию о задержанном в Крыму "украинском диверсанте"

В Службе безопасности Украины выясняют информацию о задержании во временно оккупированном Крыму якобы «агента» службы. Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

«Сейчас мы выясняем», - сказали в пресс-центре.

Как сообщал УНИАН, в ФСБ заявили о задержании 12 августа в оккупированном Крыму гражданина Украины Геннадия Лимешко, который якобы является «агентом» СБУ и который якобы намеревался совершить «диверсии» на объектах инфраструктуры.

«Установлено, что гражданин Украины Лимешко Геннадий Геннадьевич, уроженец Харьковской области, ранее проходивший службу в так называемой зоне ATO в должности старшего разведчика глубинной разведки в одной из воинских частей ВСУ, 9 августа 2017 года прибыл в Крым», - говорится в сообщении ФСБ.

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Утверждается, что он, «в соответствии с заданием СБУ», должен был «привести в негодное для эксплуатации состояние линии электропередач Судак - Новый Свет в целях прекращения (ограничения) подачи потребителям электрической энергии», «уничтожить (повредить) путем поджога лесные массивы в районе Судак - Рыбачье – Алушта», «создать условия для обвала горных пород с целью перекрыть автомобильную трассу Судак - Новый Свет», «поджечь один из объектов коммунального хозяйства в районе пос. Рыбачье».

Сообщается, что 12 августа 2017 года Лимешко был задержан сотрудниками оккупационных органов службы безопасности при попытке повредить линию электропередач в районе трассы Судак - Новый Свет.