День Независимости в Днепре: программа мероприятий

На День Независимости пройдет чемпионат Украины «Street Workout 2017».

В Днепре на День Независимости Украины, который ежегодно отмечают 24 августа, запланировали провести ряд мероприятий. Об этом Информатору стало известно из распоряжения городского головы Днепра. Читайте такжеВ центре Киева ограничат движение из-за репетиции парада Празднична программа на День Независимости: 22.08, 17:00 — форум украинской молодежи из диаспоры; 23.08, 10:00 — Сичеславская Набережная — праздничные мероприятия, которые приурочены ко Дню Государственного флага Украины с участием городского головы; 24.08, 10:00 — официальные мероприятия при участии городского головы; 24.08 — авиашоу в поселке Майское «Вільне небо»; 24.08, 15:00 — Сичеславская Набережная — чемпионат Украины «Street Workout 2017»; 24.08, 15:00 — Фестивальный причал — праздничные мероприятия ко Дню Независимости Украины — World Kitchen Food Fest, праздничный концерт.

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