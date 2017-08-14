Джон Сноу против армии мертвецов: в сети опубликовали трейлер 6 эпизода "Игры престолов" (видео)
16:32, 14 августа 2017Общество
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В нем Джон Сноу вместе со своей армией и сторонниками сразится в решающей битве против армии мертвецов.
Премьера шестого эпизода состоится на канале HBO 20 августа / скриншот
В сети опубликовали трейлер шестой серии седьмого сезона "Игры престолов".
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Трейлер нового эпизода был опубликован в сети YouTube. В нем Джон Сноу вместе со своей армией и сторонниками сразится в решающей битве против армии мертвецов.
Премьера шестого эпизода состоится на канале HBO 20 августа.
Как сообщал УНИАН-Таблоид, ранее хакеры собирались получить за украденные сценарии около 6 миллионов долларов в биткоинах. По какой причине сорвались переговоры с HBO о выкупе, неизвестно.
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