В сети загрузили серию "Игры престолов", которая еще официально не была показана
Ранее на этой неделе американский канал HBO подвергся хакерской атаке. Злоумышленники похитили сценарий четвертой серии «Игры престолов», которая еще не вышла в эфир и несколько эпизодов сериалов «Футболистов» и «Комнаты 104».
Как пишет The Telegraph, выложенное видео плохого качества и на нем есть пометка «для внутреннего пользования». Издание предполагает, что это серия, украденная хакерами с HBO. Линк на серию был выложен в Twitter. Пользователи предполагают, что эта копия была подготовлена для индийского телевидения.
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Ранее на этой неделе американский канал HBO подвергся хакерской атаке. Злоумышленники похитили сценарий четвертой серии «Игры престолов», которая еще не вышла в эфир и несколько эпизодов сериалов «Футболистов» и «Комнаты 104». Однако, хакеры уверяют, что украли гораздо больше. По их словам, всего они похитили у HBO полтора терабайта данных.
В 2015 году в HBO также украли серии из «Игры престолов» - незадолго до премьеры пятого сезона злоумышленники выложили первые четыре эпизода в сеть, пишет mediasapiens.
Ранее в этом году в сети раньше запланированной премьеры оказалась финальная серия четвертого сезона другого популярного сериала - «Шерлок». Серия появилась в высоком качестве в интернете примерно за сутки до официальной премьеры. Дубляж эпизода исполнил российский «Первый канал» - видео выложили в открытый доступ через сервис Google Drive.
Каким образом эпизод попал в сеть, остается неизвестным. Предположительно, источником утечки мог стать онлайн-сервис Первого канала, на котором серии появляются сразу после выхода в эфир.