В сети загрузили серию "Игры престолов", которая еще официально не была показана

В интернет выложили четвертую серию седьмого сезона популярного сериала «Игра престолов». Официальная премьера этого эпизода назначена на 6 августа.

Как пишет The Telegraph, выложенное видео плохого качества и на нем есть пометка «для внутреннего пользования». Издание предполагает, что это серия, украденная хакерами с HBO. Линк на серию был выложен в Twitter. Пользователи предполагают, что эта копия была подготовлена для индийского телевидения.

Читайте такжеФанаты раскритиковали новый сериал от создателей "Игры престолов" еще до выхода в свет

Ранее на этой неделе американский канал HBO подвергся хакерской атаке. Злоумышленники похитили сценарий четвертой серии «Игры престолов», которая еще не вышла в эфир и несколько эпизодов сериалов «Футболистов» и «Комнаты 104». Однако, хакеры уверяют, что украли гораздо больше. По их словам, всего они похитили у HBO полтора терабайта данных.

В 2015 году в HBO также украли серии из «Игры престолов» - незадолго до премьеры пятого сезона злоумышленники выложили первые четыре эпизода в сеть, пишет mediasapiens.

Ранее в этом году в сети раньше запланированной премьеры оказалась финальная серия четвертого сезона другого популярного сериала - «Шерлок». Серия появилась в высоком качестве в интернете примерно за сутки до официальной премьеры. Дубляж эпизода исполнил российский «Первый канал» - видео выложили в открытый доступ через сервис Google Drive.

Каким образом эпизод попал в сеть, остается неизвестным. Предположительно, источником утечки мог стать онлайн-сервис Первого канала, на котором серии появляются сразу после выхода в эфир.